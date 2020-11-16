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Роспотребнадзор предписал давать результат COVID-теста в течение 48 часов
Тест на коронавирус должен давать результат в течение двух дней (48 часов). Об этом говорится в предписании главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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