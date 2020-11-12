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Правила тестирования на коронавирус изменят в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правила тестирования на коронавирус изменят в России

Вероника Кузьминова

Общество

Роспотребнадзор должен изменить правила, которые повысят охват тестирования людей на COVID-19. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 ноября.

— Роспотребнадзору (А. Ю. Поповой) обеспечить внесение изменений в действующие санитарные правила в целях повышения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, — говорится на сайте кабмина.

Санитарное ведомство должно предоставить отчет об исполнении поручения до 13 ноября.

Также Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о ситуации с коронавирусом в регионах. Главам регионов необходимо на основе результатов мониторинга ситуации с COVID-19 ввести ограничения.

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РоспотребнадзорМихаил Мишустинкоронавирус
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