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В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу в регионах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу в регионах

Виктория Родимкина

Здоровье

Популяционный иммунитет к коронавирусу в разных регионах России составляет от 5,1 процента до 65,3 процента. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян в четверг, 12 ноября.

Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к COVID-19 стартовала в июне. На первом этапе в программе поучаствовали более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны. В сентябре начался второй этап программы. Его участниками стали все 26 регионов.

По словам Арега Тотоляна, во время первого этапа уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2 процента. Во время второго этапа показатель достиг уже 5,1–65,3 процента.

— При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза, — цитирует академика РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о важности психологической поддержки в пандемию.

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