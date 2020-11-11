В Роспотребнадзоре напомнили о важности психологической поддержки в пандемию

Фото: Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Необходимо заниматься укреплением психологической поддержки людей в пандемию. Соответствующее заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 11 ноября.

— Мы знаем, что иммунитет и стресс взаимно сопряжены друг с другом, — пояснил специалист.

Он отметил, что психологическая поддержка должна оказываться наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи. Горелов уточнил, что в регионах возможно стоит использовать «дополнительные каналы, которые позволят разрядить обстановку», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что услуги психологов предложили сделать более доступными для россиян.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Как пандемия изменила потребительский рынок и повлияла на моду