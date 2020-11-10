Услуги психологов предложили сделать более доступными для россиян

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Услуги психологов для россиян следует сделать более доступными. О том, как этого можно добиться, депутат Госдумы Виктор Зубарев рассказал в своем обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову.

Парламентарий обратил внимание, что весной 2020 года в аптеках страны наблюдался повышенный спрос на лекарства для нервов. Подобный тренд законодатель посчитал «тревожным» и предложил принять меры для укрепления ментального здоровья граждан.

— Прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг, — приводит RT выдержку из письма депутата на имя главы Минфина.

Зубарев выразил мнение, что реализация предлагаемой им инициативы также позволит обелить профессиональный рынок, отделяя его от нелицензированных коуч-консультаций.

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