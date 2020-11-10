Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Услуги психологов предложили сделать более доступными для россиян
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Услуги психологов предложили сделать более доступными для россиян

Ростислав Зубков

Здоровье

Услуги психологов для россиян следует сделать более доступными. О том, как этого можно добиться, депутат Госдумы Виктор Зубарев рассказал в своем обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову.

Парламентарий обратил внимание, что весной 2020 года в аптеках страны наблюдался повышенный спрос на лекарства для нервов. Подобный тренд законодатель посчитал «тревожным» и предложил принять меры для укрепления ментального здоровья граждан.

— Прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи в организациях и у специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг, — приводит RT выдержку из письма депутата на имя главы Минфина.

Зубарев выразил мнение, что реализация предлагаемой им инициативы также позволит обелить профессиональный рынок, отделяя его от нелицензированных коуч-консультаций.

Читайте также: Психолог Лабковский назвал критерии психически здорового человека

ГосдумапсихологРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте