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Психолог Лабковский назвал критерии психически здорового человека
Фото: youtube.com / А поговорить?

Психолог Лабковский назвал критерии психически здорового человека

Виктория Федотова

Общество

Психолог Михаил Лабковский назвал критерий психически здорового человека. По его словам, все просто, у человека нет проблем, он не жалуется:

— А психоаналитики говорят, что выздороветь нельзя, можно боль сделать меньше. Та же проблема была у Фрейда, любой двоечник про него слышал, но что он делает, никому не интересно. Людям не очень ковыряться в профессиональной работе, — отметил психолог.

Лабковский считает, что человеку можно помочь во время публичной лекции за полтора часа. Поскольку люди приходят на тему, которая их интересует. Многие их вопросы повторяются.

— В итоге вы получаете ответ через вопрос другого, потому что вопросы похожи, — заявил Лабковский.

Видео опубликовано на YouTube.

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