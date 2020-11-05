Столичный психолог рассказала, как правильно загадывать желания

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Каждый человек о чем-то грезит, и, конечно, у всех есть своя самая сокровенная мечта. Кто смог воплотить в жизнь маленькую радость, тот скажет: моя цель достигнута! К сожалению, эти слова могут произнести немногие. Почему же желания часто остаются несбыточными? Что мешает нам их осуществить? Специалист семейного центра «Западное Дегунино» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Мороз рассказала, как воплотить в реальность свои мечты.

Барьеры, которые мы ставим

Далеко не все люди могут ответить на вопрос: «О чем ты мечтаешь?». С детства нас приучали думать, что мечты сбываются только в сказках, а в обычном мире им нет места. Каждый день мы прячем свои заветные желания все дальше, глубоко в сознание, и тем самым отдаляем от себя. Рано или поздно за суетой дней мы совсем перестаем думать об этом.

Я мечтаю, но мечты не исполняются

Бывает так, что человек мечтает, но почему-то все это остается лишь в фантазиях. Проходят дни, месяцы, годы, но ничего не меняется. Важно визуализировать свои мечты, думать так, будто они уже сбылись. В этом поможет коллаж желаний. Распечатайте картинки, которые вам нравятся. Это могут быть места, в которых вы хотели бы побывать, подарки, которые хотели бы получить, друзья, с которыми весело проводите время. Повесьте его на самое видное место и каждый день, просыпаясь, смотрите на него и представляйте, что вы путешествуете в тех желанных поездках и вам дарят то, что вы хотите. Проживайте это так, будто все уже сбылось.

Моя ли это мечта?

В детстве родители сказали: «Вырастешь — станешь врачом». Вы поступаете в институт, оканчиваете его с отличием. Родители гордятся вами и уверены в вашем обеспеченном будущем. Все это прекрасно, но была ли это ваша мечта? Все эти годы вы осуществляли мечту своих близких. Чужое желание не приносит ни счастья, ни радости.

Осуществится ли мечта

Вы долго и много мечтаете, но фантазии не все сбылись, а многие еще далеки от реальности. Вы постепенно отдаляетесь от них, отчаиваетесь и опускаете руки, а в глубине души убеждаете себя в том, что ничего не получится. Это просто страх, который вам мешает. Вы боитесь и ищете новые отговорки для самого себя.

Забываем о мечтах

Бывает так, что вы начинаете забывать о своей мечте. «Это всего лишь грезы, и им не суждено сбыться». Повседневные дела, работа, семья забирают силы. Времени на себя почти не остается. Вы начинаете искать отговорку: «Вот как придет отпуск, я подумаю о себе и исполню мечту». Отпуск приходит, появляются новые дела, которые срочно нужно сделать… И вашим желаниям вновь нужно подождать. Постепенно забываете, о чем так долго грезили, и тем самым убираете свою мечту на самую дальнюю полку. Но наслаждаться нужно каждым днем, а не откладывать все на потом.

Нет времени на мечты

Некоторые люди думают так: «Я бы с удовольствием осуществил все свои мечты, но у меня совсем нет времени. Нет средств, мне всегда не везет, у меня ничего никогда не получается, у меня нет нужных навыков». Вам срочно нужно поверить в себя и свои силы.

Помоги мечте сбыться

Самое трудное — это сделать первый шаг и начать что-то делать. Каждый день вы думаете, планируете, а участия не принимаете. Конечно, чтобы начать действовать, нужно быть смелым и решительным, быть в ответе за результат. Конечно, гораздо проще жить дальше и ждать.

Алгоритм загадывания желаний:

— Понять, что это именно ваше желание, а не то, которое вам навязали.

— Правильная формулировка фантазии в настоящем времени. Без частицы «не» и без слова «хочу». Со словом «Я». Например: «Я живу в своей красивой квартире в центре Москвы».

— Важно убрать все ограничивающие убеждения, которые противоречат желанию. Например: вы хотите быть богатым, но внутри установка «все беды от денег» — вряд ли ваша мечта сбудется.

— Не зацикливаться на одном желании.

— Визуализация. Помните о высказывании, что наши мысли материальны.

— И самое важное — начните что-то делать для исполнения мечты.

Чтобы желания быстрее исполнялись, старайтесь находиться в хорошем настроении, учитесь быть оптимистом, дружелюбным, любящим и благодарным. Если есть мечта — берегите, верьте в нее и обязательно прилагайте усилия для ее осуществления. Если вы сейчас находитесь не в ресурсном состоянии, не хватает сил и времени на себя, своих родных и близких, обращайтесь за помощью в столичные семейные центры. Опытные специалисты проконсультируют вас онлайн, через форму обратной связи.

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