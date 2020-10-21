Два главных правила загадывания желаний, чтобы они точно сбылись

Саона посоветовала Близнецам почаще общаться со второй половинкой/ Фото: Из личного архива Саоны

Несмотря на то что тема об исполнении желаний вроде бы кажется понятной и раскрытой, все равно у многих постоянно возникают вопросы, почему они не сбываются. Таролог Саона рассказала, что делать, чтобы мечты исполнялись.

— Из-за отсутствия внимания большинство желаний людей не сбывается. Чтобы они реально сбывались, ваши желания должны быть чем-то большим, нежели праздной мыслью. Желания — это, по сути, форма проявления. Их загадывание на падающую заезду — один из способов материализации мысли. Хотя желания, безусловно, могут воплощать новую реальность. Эти желания должны быть выполнены определенным образом, — отметила эксперт.

Загадайте желание в определенный момент

Для того чтобы настоящее желание сбылось, нужно «желать вовремя». Падающая звезда может положить начало для реализации, но желание должно «угнездиться». Один из лучших моментов для желаний — когда ваш ум ясен и расслаблен. Это уникальное состояние, называемое гипнагогией, возникает прямо перед тем, как вы засыпаете. Подумайте о своем желании на ночь, когда ложитесь спать. Визуализируйте свое желание как можно точнее. Создайте мысленную картинку того, как будет выглядеть и ощущаться ваше исполненное желание. Попробуйте заснуть, удерживая этот мысленный образ. С подобной практикой ваше желание может сбыться в одночасье.

Запишите свою мечту

Физическая запись вашего желания помогает сфокусировать намерения человека в отношении Вселенной. Выделите небольшую записную книжку или дневник специально для каждого желания. Запишите желание таким образом, будто оно уже исполнилось. Например, напишите: «Я только что получила работу мечты!». Или: «Я выхожу замуж за любовь всей моей жизни!». Ваши пожелания должны быть прямыми и простыми. Нет необходимости подробно останавливаться на своем желании. Вы можете записывать их каждый день, повторяя то, что вы загадывали на падающую звезду. Сила — в повторении. Каждый день вы уделяете некоторое время размышлениям о том, как воплотить свое желание в жизнь. Этот фокус со временем может в конечном итоге привести к проявлению.

Провальные способы загадывания желаний

Это относится к неточным, поверхностным требованиям, в основном концентрирующимся на материальной составляющей нашей жизни. Загадывайте то, что действительно принесет вам ощущение выполнения и материализации вашего желания. Это могут быть хорошая должность, здоровье близких, собственное благополучие и так далее.

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