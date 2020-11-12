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Мишустин поручил еженедельно докладывать о ситуации с коронавирусом в регионах
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин поручил еженедельно докладывать о ситуации с коронавирусом в регионах

Вероника Кузьминова

Общество

Роспотребнадзор начнет еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 ноября.

— Роспотребнадзору представлять в правительство РФ сводный доклад о ходе исполнения субъектами РФ пункта 6 настоящего перечня поручений с анализом достаточности (недостаточности) принимаемых субъектами РФ мер и соответствующими предложениями, — говорится на сайте кабмина.

Срок исполнения распоряжения — 18 ноября.

Главам российских регионов поручили проанализировать ситуацию с COVID-19 и ввести на основе результатов мониторинга необходимые ограничения, «не допуская негативные экономические последствия». Также руководители субъектов должны создать резервные койки для больных коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся амбулаторно.

По этим вопросам губернаторы предоставят информацию в Минздрав до 16 ноября. После этого момента главы регионов должны будут предоставлять отчет еженедельно.

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