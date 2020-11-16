Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В трех регионах России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, в 55 — стабилизация, а в 25 — рост. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил в понедельник, 16 ноября, на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

— В стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации — 55 субъектов... в стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, и замедление роста регистрируется в двух субъектах, — приводит РИА Новости слова главы ведомства.

Она также напомнила, что чуть более двух недель назад положение стабилизировалось всего в 31 субъекте страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о максимальной нагрузке на систему здравоохранения в России.

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