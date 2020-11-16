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Песков заявил о максимальной нагрузке на систему здравоохранения
Фото: youtube.com/TASS

Песков заявил о максимальной нагрузке на систему здравоохранения

Ростислав Зубков

Здоровье

Здравоохранение и фармацевтика в России работают на пределе своих возможностей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 16 ноября, общаясь с журналистами.

— В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, нагрузка, которая легла на эти сферы, кратно превышает обычную.

Песков напомнил, что жесткий контроль эпидситуации ведет оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На данный момент его деятельность сосредоточена на улучшении обстановки в регионах страны.

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