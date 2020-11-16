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Кремль оценил возможность введения локдауна по всей России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кремль оценил возможность введения локдауна по всей России

Ростислав Зубков

Общество

Комплексного плана ужесточения ограничений по всей России из-за ситуации с коронавирусом в стране нет и быть не может, однако власти регионов уполномочены принимать индивидуальные решения в зависимости от динамики заболеваемости. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 16 ноября.

Ранее власти Бурятии на две недели закрыли кинотеатры, ТЦ, фитнес-клубы и ряд других учреждений на фоне обострения эпидемиологической обстановки в субъекте.

В свою очередь Песков отверг допущения о том, что федеральные власти могут распространить локдаун по всей стране.

— Сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что «жесткий контроль» за ситуацией ведет оперштаб по борьбе с COVID-19.

Песков также отметил, что здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками.

— Сейчас работа идет по регионам. Жестким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов, — сказал он.

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