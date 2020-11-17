Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Директор «Вектора» сообщил, когда начнутся исследования вакцины на детях
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Директор «Вектора» сообщил, когда начнутся исследования вакцины на детях

Виктория Родимкина

Здоровье

Центр «Вектор» планирует начать испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на детях в декабре. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов во вторник, 17 ноября.

По его словам, вакцину будут испытывать на детях в возрасте от 14 лет, передает РИА Новости.

— Исследование на детях в возрасте 14–17 лет на 100 добровольцах. Мы планируем к нему приступить в декабре этого года, — заявил он на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Ранее на симпозиуме выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что в России стартовали пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В ВОЗ назвали системы здравоохранения в Европе истощенными из-за COVID-19

детивакцинакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Все мнения
О проекте