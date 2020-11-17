Директор «Вектора» сообщил, когда начнутся исследования вакцины на детях
Центр «Вектор» планирует начать испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на детях в декабре. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов во вторник, 17 ноября.
По его словам, вакцину будут испытывать на детях в возрасте от 14 лет, передает РИА Новости.
— Исследование на детях в возрасте 14–17 лет на 100 добровольцах. Мы планируем к нему приступить в декабре этого года, — заявил он на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».
Ранее на симпозиуме выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что в России стартовали пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.
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