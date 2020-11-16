В ВОЗ назвали системы здравоохранения в Европе истощенными из-за COVID-19

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Системы здравоохранения в Европе и Америке истощены из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 16 ноября, во время брифинга.

По его словам, в ВОЗ озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран и особенно в Европе и Америке.

— Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса, — уточнил Гебрейесус.

При этом он обратил внимание на то, что на сегодняшний день поступают воодушевляющие новости о вакцинах от коронавируса, которые позволяют выразить осторожный оптимизм в борьбе с вирусом, передает РИА Новости.

Напомним, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 54,3 миллиона. Также известно, что более 1,3 миллиона пациентов с подтвержденным результатом на COVID-19 скончались. Среди наиболее подверженных вирусу государств оказались США (11 миллионов заразившихся за все время), Индия (8,84 миллиона) и Бразилия (5,86 миллиона).

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