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Онищенко рассказал, когда стоит ждать спада заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко рассказал, когда стоит ждать спада заболеваемости COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Снижения показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией в России следует ожидать тогда, когда в стране начнется кампания по массовой вакцинации. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он добавил, что чем интенсивнее болеют люди, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет.

Ранее Онищенко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России является прогнозируемым процессом. Он не идет по всей стране, а зафиксирован только в ряде регионов.

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