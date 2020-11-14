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Онищенко рассказал о прогнозируемом росте числа случаев коронавируса в России
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Онищенко рассказал о прогнозируемом росте числа случаев коронавируса в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Рост заболеваемости коронавирусом в России прогнозируемый, он не идет по всей стране, а зафиксирован только в ряде регионов. Об этом сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в субботу, 14 ноября.

Ранее стало известно, что в РФ за сутки выявили рекордное число новых случаев заболевания — 22 702.

— Идет эпидемический рост, он прогнозируемый. Он идет не по всей стране тотально, а идет в ряде регионов. По тем данным, которыми мы располагаем, сегодня неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, — цитирует Геннадия Онищенко РИА Новости.

Он объяснил это тем, что регионы Сибири и Дальнего Востока позже «вступили в эпидемический процесс». Геннадий Онищенко также сказал, что заболеваемость в столице остается на высоком уровне, однако резкого подъема нет.

По мнению академика, это происходит из-за уже накопившейся иммунной прослойки среди населения. Геннадий Онищенко выразил надежду на то, что граждане пользуются мерами личной профилактики, которая им была рекомендована.

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