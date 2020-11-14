«Выбирать не приходится»: сколько привитых от коронавируса россиян остановят пандемию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшие месяцы и будет носить добровольный характер. При этом он не назвал конкретных сроков. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, когда теоретически возможно начать массовую иммунизацию населения и сколько человек нужно привить, чтобы о проблеме наконец-то забыть.

Все зависит от мощностей

В России на завершающих стадиях испытаний находятся три вакцины от коронавируса: «Спутник V» от центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и вакцина центра Чумакова. Первые две почти готовы и уже испытываются на десятках тысяч человек.

Как объясняет профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, фактически вакцинация уже идет в группах риска. В первую очередь это врачи. В дальнейшем же все будет зависеть от мощностей производства вакцины и надежности партнеров.

— Судя по заявлениям Пескова, производственных возможностей хватает для того, чтобы начать иммунизацию населения в указанные сроки, — считает вирусолог.

Кого привить в первую очередь

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков уверен, что массово людей начнут вакцинировать уже в декабре, но если говорить о миллионах людей ежемесячно, то на такие темпы удастся выйти, скорее всего, весной, не раньше апреля — мая, с учетом известных специалисту нюансов, связанных с производством.

Эксперт конкретизировал категории людей, кому это было бы нужнее, несмотря на то, что, с его точки зрения, «выбирать уже не приходится».

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

— В первую очередь это те, кто сталкивается с большим количеством людей в ходе работы: сотрудники общественного транспорта, ЖКХ, полиции, скорой помощи, приемных отделений больниц, поликлиник, — сказал Крючков.

С его слов, пока речь не идет о вакцинации пожилых людей. Но как только безопасность вакцин окончательно будет доказана, испытания пройдут, то и они получат возможность привиться от COVID-19.

Сколько людей вакцинировать

Крючков считает, что для полной иммунизации в чистом виде необходимо привить 70–75 процентов населения или хотя бы 60–65. В масштабах России — это 90–95 миллионов человек населения. Для такой операции необходимо произвести порядка 180 миллионов доз вакцин. Потому что, например, прививка «Спутник V» делается два раза, данное лекарство находится в высокой степени готовности. А у нашей страны еще есть планы экспорта препаратов.

И если рассматривать прививку «Спутник V», то иммунитет каждого отдельного человека, по словам специалиста, оформляется через полтора месяца после первой инъекции из двух. Вторая, как известно, делается через три недели после первой. Пожалуй, этот фактор и является одной из особенностей предстоящей прививочной кампании. Но именно в период формирования иммунитета шанс заболеть коронавирусом такой же, как и без прививки. Надо быть в это время аккуратнее.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Похожая точка зрения у Алексея Аграновского, которого корреспондент «Вечерней Москвы» попросил провести параллели с вакцинацией от гриппа.

— Главное отличие вакцинации от коронавируса по сравнению с вакцинацией от гриппа — это то, что вакцина «Спутник V» — двухкомпонентная. Сначала вводят один компонент, потом через три недели — еще один. И только через какое-то время после всей вакцинации нужно ждать иммунного ответа. От гриппа проще — один раз сделали укол, через две недели у вас защита, — отметил ученый.

Конкретных показателей привитого населения для необходимой защиты от COVID-19 вирусолог не называет. Но, по его словам, прививать однозначно нужно не 10 процентов российских граждан, а гораздо больше. Другое дело, если удастся привить хотя бы группы риска, это уже станет хорошим заслоном для распространения инфекции.

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