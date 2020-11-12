«Человеку помогли»: названы плюсы заражения коронавирусом после вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Кемеровской области медик привился вакциной от коронавируса, однако через несколько дней у него выявили злополучную инфекцию. О том, почему заражение ковидом в данном случае — это хорошо, «Вечерней Москве» рассказал инфекционист и вакцинолог, главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

В первую очередь он подчеркнул, что любая вакцина от COVID-19 не содержит живых вирусов в своем составе — все они инактивированы. В связи с этим от самой прививки подхватить «корону» невозможно ни технически, ни физически. Однако вакцинироваться можно в инкубационный период коронавирусной инфекции, который в среднем длится от пяти до десяти дней. В это время вирус уже находится в организме, но человек чувствует себя хорошо, не ощущая признаков заболевания.

— У врачей сейчас есть большой шанс оказаться в инкубационном периоде, так как они находятся в группе риска из-за постоянных контактов с инфицированными, — отметил собеседник «ВМ». — По сути, мы делаем прививку здоровому человеку, но вирус в его организме в определенный момент пробуждается, догоняет и убивает защиту, после чего происходит заражение.

По мнению Тимакова, вакцинировать пациента в момент инкубационного периода ковида можно и нужно, поскольку лекарство начинает работать и вырабатывать иммунитет еще до того, как инфекция разовьется.

— По факту это хорошо. Организм человека, привившегося в это время, начинает вырабатывать антитела раньше, чем от самого коронавируса, если бы он заболел им. В этом и есть смысл превентивной профилактической вакцинации, — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Точно таким же образом врачи борются с очагами гепатита А в школах, прививая всех детей, которые контактировали с заболевшим ребенком. Аналогичные меры применяют и для устранения очагов кори в городских подъездах, а также для лечения столбняка и бешенства. Во всех этих случаях, подчеркивает вакцинолог, больным вводят лекарство от того недуга, который у них могут выявить, и COVID-19 не исключение.

— Этому заболевшему врачу (в Кузбассе — прим. «ВМ») на самом деле помогли. Прививка позволит сделать так, чтобы или инфекция протекала легче, или человек вообще не заболевал, — утверждает медик.

Он добавил, что вакцина от коронавируса призвана защитить от осложнений, тогда как инфекция не возникает от прививки, ведь она, наоборот, помогает проще перенести заболевание.

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