«Моральное облегчение»: как понять, что вам ввели плацебо вместо вакцины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ходе испытаний вакцин от коронавируса половине добровольцев дают не саму прививку, а плацебо. «Вечерняя Москва» разобралась, для чего именно это нужно и как можно определить, что вам ввели «холостое» лекарство вместо реально действующего препарата.

Как рассказывает инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, плацебо — это обязательная часть исследований вакцины от ковида. «Муляж» лекарства помогает понять, действует ли подлинник. В этих вопросах нельзя оставлять место сомнениям.

— Плацебо дают так называемой группе сравнения: они получают прививку и чувствуют моральное облегчение, хотя по факту лечения никакого не было. Важно проверить, что вылечит, а что нет, — пояснил медик.

Узнать, что именно ввели пациенту, практически никак нельзя, однако получить некоторое представление об этом можно, изучив последствия вакцинации. Если на следующий день после прививки ощущаются недомогание, головная боль, тошнота, повышается температура, болит место укола, то, скорее всего, доброволец получил реальное лекарство, отмечает собеседник «ВМ».

— После вакцинации у человека вызывается иммунный ответ — местная реакция на препарат. Это происходит благодаря добавлению особого компонента в вакцину, который в плацебо замещается другим раствором, — уточнил он.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Примечательно, что прививка приводит к ухудшению самочувствия далеко не у всех участников испытаний. Процент отреагировавших обычно очень маленький (1–2) и редко превышает 15 в отдельных случаях, которые зависят уже от самой вакцины. На реакцию влияет и возраст добровольца: у детей состояние обостряется реже, чем у взрослых людей.

— Вакцина может вообще не формировать иммунитет. Такое наблюдается у одного процента добровольцев — для них прививка оказывается бесполезной, — добавил Тимаков.

В свете вышесказанного он призвал быть осторожнее с решением о повторной вакцинации. Если вы убедились, что вам ввели плацебо, прививаться еще раз может быть тратой времени, поскольку еще предстоит выяснить, не относитесь ли вы к группе людей, которым вакцина не помогает в принципе.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между тестами на COVID-19.

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