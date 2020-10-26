Инфекционист объяснил разницу между способами проверки на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, какие на сегодняшний день существуют методы диагностики коронавирусной инфекции, чем они различаются и какова их эффективность и точность, а также как выбрать оптимальный способ проверки на COVID-19.

Жители России могут провериться на коронавирус при помощи анализа ПЦР (полимеразно-цепная реакция) и тестов на наличие антител, при этом все методики информативны, указал эксперт.

В случае недавнего контакта с инфицированным следует сдать мазок ПЦР, он продемонстрирует наличие или отсутствие возбудителей, очагов их размножения и антигенный состав, рассказал Тимаков.

После излечения также сдают мазок, чтобы понять, выздоровел ли пациент и выделяет ли он возбудители инфекции.

При этом информативность теста повысится, если мазки возьмут и из носоглотки, и из ротоглотки, а затем смешают в пробирке.

Сдавать анализы на наличие антител в первые дни после заболевания не имеет смысла, поскольку антитела начинают образовываться не ранее седьмого-десятого дня с начала болезни. Первым формируется иммуноглобулин М, через две-три недели — иммуноглобулин G, объяснил специалист.

— В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G, — рассказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве умерли 62 пациента с коронавирусной инфекцией.

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