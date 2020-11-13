Песков назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартует в ближайшие месяцы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «RT Россия».

Представитель Кремля подчеркнул, что прививание от COVID-19 носит исключительно добровольный характер и не носит характер «поголовного» принуждения.

— Это (вакцинация россиян, — прим. «ВМ») уже ближайшие месяцы, — уверен Песков.

Он отметил, что конкретные сроки назвать не может.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что на сегодняшний день России важно удовлетворить свои собственные потребности в вакцине. Уже затем можно говорить о международном взаимодействии по данному вопросу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цена российской вакцины от COVID должна быть разумной.

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