Медведев заявил, что цена российской вакцины от COVID должна быть разумной
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что цена российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции должна быть разумной. Об этом он сообщил в четверг, 12 ноября, во время совещания о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.
По его словам, стоимость вакцины должна «учитывать интересы и производителей, и потребителей».
— Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств, — отметил Медведев.
Он пояснил, что этот шаг позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Медведев добавил, что также эти вакцины необходимо включить в национальный календарь прививок, передает ТАСС.
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