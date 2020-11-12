Медведев заявил, что цена российской вакцины от COVID должна быть разумной

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что цена российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции должна быть разумной. Об этом он сообщил в четверг, 12 ноября, во время совещания о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

По его словам, стоимость вакцины должна «учитывать интересы и производителей, и потребителей».

— Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств, — отметил Медведев.

Он пояснил, что этот шаг позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Медведев добавил, что также эти вакцины необходимо включить в национальный календарь прививок, передает ТАСС.

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