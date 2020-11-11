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Россияне смогут выбрать между отечественной и импортной COVID-вакциной
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россияне смогут выбрать между отечественной и импортной COVID-вакциной

Евгения Звощик

Здоровье

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предпримет все меры для того, чтобы у российских граждан был широкий выбор вакцинных препаратов, в том числе импортных. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 11 ноября.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли Россия закупать и использовать американскую вакцину Pfizer.

— В РФ действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат, будь то импортная или отечественная вакцина, — пояснил Горелов.

Кроме того, он отметил, что на данный момент в РФ идет соревнование научных школ. Речь идет о четырех вакцинных препаратах, которые находятся на разных стадиях клинических испытаний. При этом два из них уже зарегистрированы.

Горелов добавил, что, оценив показания для вакцин, можно будет выявить и противопоказания.Этот шаг проводится в третьей фазе клинических испытаний вакцинных препаратов, передает Интерфакс.

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