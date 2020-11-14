Рекордные 22 702 случая коронавируса за сутки выявили в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса — 22 702. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 14 ноября.

Так, случаи COVID-19 за сутки были зафиксированы в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции выявили в столице, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области.

За сутки вылечились 18 626 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России было выявлено 1 903 253 случая COVID-19. Всего от инфекции скончались 32 834 человека, вылечились1 425 529 человек.

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