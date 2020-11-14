Еще 6427 случаев коронавируса выявили за сутки в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 6 427 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали за минувшие 24 часа в столице. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в городе почти достигло 504 тысяч.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в столице за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 4423 человека. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в России за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса — 22 702. Больше всего пациентов оказалось в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Нижегородской области.

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