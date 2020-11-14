Еще 4423 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 4423 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 14 ноября.

Таким образом, в городе за все время пандемии вылечились уже более 363 тысяч человек, сообщает в Telegram-канале оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 363 347 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы для граждан с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

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