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Рекордное число новых случаев коронавируса выявили за сутки в мире
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Рекордное число новых случаев коронавируса выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

За последние сутки в мире выявлено 628 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этот показатель является рекордным с момента пандемии. Об этом в пятницу,13 ноября, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Европе (более 291 тысячи), а также в Северной и Южной Америке (свыше 234 тысяч).

Всего в мире выявили более 52 миллионов случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 1,29 миллиона летальных исходов.

Ранее стало известно, что в Португалии число случаев коронавируса превысило 200 тысяч.

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