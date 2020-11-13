Число случаев коронавируса в Португалии превысило 200 тысяч

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Португалии превысило 200 тысяч. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За минувшие сутки в Португалии зафиксировали 6653 новых случая заражения коронавирусом и 69 летальных исходов.

Согласно статистике, с начала пандемии в стране выявили 204 664 случая заболевания. Всего зафиксировано 3250 летальных исходов. В настоящее время выздоровели более 117 тысяч пациентов.

Из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом на части территории Португалии, где живут около 70 процентов населения, введен комендантский час. Он будет действовать до 23 ноября, сообщает РИА Новости.

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