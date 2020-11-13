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«Нужно задать себе три вопроса»: в ВОЗ объяснили, как можно снизить заболеваемость COVID
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Нужно задать себе три вопроса»: в ВОЗ объяснили, как можно снизить заболеваемость COVID

Наталия Белова

Евгения Звощик

Общество

Вновь вводимые в различных странах локдауны заставляют людей делать то, чего можно было бы достигнуть, если бы все понимали, что нужно задать себе всего три вопроса. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в пятницу, 13 ноября.

По ее словам, локдаун является довольно жесткой мерой, имеющей экономические последствия.

— ВОЗ призывает вводить меры в соответствии с эпидемиологической ситуацией, вводить их ограниченными по времени и максимально локализованными, — пояснила Вуйнович в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, перед выходом из дома люди должны задать себе вопрос: действительно ли нужно идти в то или иное место. Речь идет о количестве людей в помещении и возможности держать необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, нужно понять, есть ли необходимость идти куда-то в данный момент или можно выбрать более безопасное время. Наконец, следует обратить внимание на то, как именно можно добраться до нужного места и со сколькими людьми придется находиться рядом во время пути.

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