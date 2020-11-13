Вакцинация, локдаун и третья волна. Интервью Мелиты Вуйнович

Фото: ТАСС / Михаил Почуев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью «Вечерней Москве», как избежать нового локдауна из-за коронавируса, будет ли третья волна, насколько эффективна система QR-кодов, грозит ли россиянам мутировавший в Дании COVID-19, а также почему тесты ПЦР дают ошибки.

— Госпожа Вуйнович, недавно Александр Гинцбург (директор Центра Гамалеи — прим. «ВМ») заявил о скором старте массовой вакцинации. Насколько Россия, по вашему мнению, к этому готова?

— Это очень обширная тема, требующая подготовки во многих областях. Я рекомендую обратиться к документу ВОЗ «Стратегические соображения при подготовке к развертыванию вакцины COVID-19 и вакцинации в Европейском регионе ВОЗ», который находится на стадии разработки. Ожидается, что на начальных этапах будут существовать определенные ограничения с точки зрения наличия вакцин против COVID-19 во всех странах и доступа к ним. Это связано с недостаточными возможностями производства и беспрецедентным спросом. В связи с этим важной задачей для каждой страны становится обеспечение доступа к вакцинам и их распределение в соответствии с решениями, основанными на доказательной информации, приоритетных потребностях в связи с подверженностью рискам и уязвимости. По мере улучшения ситуации с наличием одной или нескольких вакцин против COVID-19 каждой стране придется адаптировать соответствующим образом свою национальную стратегию вакцинации. Важным вопросом является определение приоритетных групп для вакцинации.

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

— Как вы оцениваете борьбу России с коронавирусом?

— Мы постоянно узнаем новое об этом вирусе. Но за последние 10 месяцев мы поняли, насколько важно знать, где находится вирус. Для этого нам нужны надежные возможности для тестирования на COVID-19. Это важно для реагирования каждой страны на пандемию, и мы видим те значительные усилия, которые вкладывает Россия в обеспечение массового тестирования. После того как человек дал положительный результат на COVID-19, следующие шаги заключаются в том, чтобы изолировать и лечить его, а также срочно выявить любые контакты с людьми, которые могли быть подвержены воздействию вируса. А также поместить этих людей в самоизоляцию с обеспечением надлежащей защиты от инфекции для других членов семьи в целях предотвращения дальнейшего распространения. Это называется отслеживанием контактов. Оно используется, чтобы разорвать цепочку передачи.

— Не так давно была введена система QR-кодов. Как вы считаете, она оправданна?

— Стремясь взять пандемию под контроль, многие правительства, включая Россию, обращаются к мобильным технологиям, чтобы усилить ответные меры общественного здравоохранения. Страны должны продолжать укреплять и расширять все меры общественного здравоохранения в ответ на COVID-19, включая разработку безопасных и хорошо регулируемых приложений для цифрового отслеживания контактов. Однако это должно быть частью хорошо сбалансированной стратегии реагирования, которая включает меры по социальному дистанцированию, личной гигиене, традиционному отслеживанию контактов, изоляции, последующему наблюдению и так далее.

Основная цель цифрового отслеживания контактов — сократить время между подтвержденным первичным заражением и выявлением потенциальных вторичных случаев, чтобы людей можно было поместить в карантин и прервать цепочку передачи. Тем не менее ВОЗ исходит из того, что цифровое отслеживание и другие решения в области медицинских технологий следует рассматривать как дополнение, а не замену уже установленных мер личного и прямого отслеживания контактов, применяемых общественным здравоохранением. Это молодая технология, которая все еще развивается, и ее использование вызывает множество технических, социальных, этических проблем и проблем конфиденциальности. Сохранение неприкосновенности частной жизни людей имеет первостепенное значение для общественного признания и будет ключом к установлению общественного доверия к таким подходам сейчас и в будущем. Неспособность сделать это может значительно ограничить будущие возможности использования ключевых цифровых технологий здравоохранения.

Многие страны используют методы для выявления людей, которые могут подвергнуться опасности заражения на «суперраспространяющем событии» (например, в очень загруженном баре, кафе или ресторане). Например, в некоторых странах, когда вы сидите в кафе, вам необходимо указать в письменной форме свое имя, номер телефона и адрес, чтобы эпидемиологическая служба могла связываться с вами в случае, если рядом с вами сидит инфицированный человек. QR-коды кажутся цифровым способом сделать то же самое. Но, как уже говорилось, любая цифровая технология отслеживания состояния здоровья должна быть тщательно защищена для обеспечения конфиденциальности и предотвращения злоупотреблений. Также должна быть доказана ее полезность.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

— Некоторые европейские страны вводят повторный локдаун. Есть ли такая необходимость в России?

— Такие меры, как физическое дистанцирование, ограничение контактов между людьми — то есть прерывание передачи между людьми, способствуют снижению заболеваемости. Локдаун — это достаточно жесткая мера, которая имеет экономические последствия. ВОЗ призывает вводить меры в соответствии с эпидемиологической ситуацией, вводить их ограниченными по времени и максимально локализованными. Обеспечение качества тестирования, отслеживания контактов и лечения также является ключевым фактором. Локдауны заставляют людей делать то, что в целом можно было бы достигнуть, если бы все они понимали, что им нужно задать себе три вопроса: «Мне действительно нужно идти в это место (сколько там будет людей, могу ли я держаться на расстоянии 1,5 метра)?»; «Нужно ли мне идти сейчас или выбрать более безопасное время (меньше людей)?»; «Как я туда доберусь (со сколькими людьми мне придется находиться рядом)?».

— Как ВОЗ оценивает перспективы развития эпидемии в России? Насколько высок уровень смертности относительно других стран?

— ВОЗ действительно серьезно обеспокоена ростом числа заболеваний, вызванных новым коронавирусом, независимо от того, на каком континенте и в какой стране отмечается рост. Сейчас ведутся различные процессы математического моделирования для определения перспектив развития пандемии в отдельных странах и глобально. В том числе моделирование воздействия определенных мер, таких как ношение масок (в зависимости от процента людей, носящих их), ограниченные локдауны и так далее. Это поможет нам понять, какова степень воздействия определенной меры. ВОЗ предложила этот тип услуг, и мы надеемся, что это поможет нам всем очень быстро извлечь уроки из этого опыта.

Увеличение или уменьшение числа случаев на данном этапе пандемии не является неизбежным. Будущее пандемии в каждой стране зависит от мер, которые применяются на государственном (субнациональном) уровне. И одинаково важно (если не более) принятие, соблюдение и индивидуальное поведение каждого человека дома, на улице, в школе, в учреждениях здравоохранения. То есть развитие зависит от действий правительств и отдельных лиц.

— В ряде стран вирус SARS-CoV-2 обнаружен у норок, известны случаи заражения и человека. Может ли новый тип вируса добраться до России? Какими могут быть последствия?

— В настоящее время риск глобального распространения штамма разновидностей норок считается низким.

Действия, предпринятые властями Дании, направлены на ограничение продолжающегося распространения любых разновидностей вируса, связанного с норками в Дании и, в частности, на сдерживание уникального варианта, о котором было сообщено в ВОЗ. Эти действия включают ограничение передвижения людей, выбраковку животных, широкомасштабное тестирование людей, живущих в пострадавших районах, и усиление геномного секвенирования вирусов SARS-CoV-2 по всей стране. ВОЗ тесно сотрудничает с датскими властями, нашими сетями экспертов по вирусологии и партнерами для дальнейшего расследования этого события и выполнения рекомендаций для Дании и других стран — производителей норки.

ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов COVID-19 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, а также усилить надзор за COVID-19 на стыке животных и человека, где выявляются резервуары восприимчивых животных, включая фермы норок. ВОЗ также напоминает странам об усилении мер биобезопасности и биозащищенности сельского хозяйства вокруг известных резервуаров для животных, чтобы ограничить риск вторичных явлений, связанных с вирусом COVID-19.

— В Минздраве заявили, что от 30 до 40 процентов тестов ПЦР на коронавирус дают ложноотрицательный результат. Это только российская проблема? Возможно ли улучшить качество тестов ПЦР?

— В целом тестовые наборы для ПЦР считаются надежными, поскольку эта процедура является наиболее чувствительным лабораторным методом, который у нас есть для диагностики инфекции SARS-CoV-2. Что касается наборов ОТ-ПЦР в реальном времени, используемых при COVID-19, проект FIND провел независимую оценку 22 коммерческих тестовых наборов для проверки чувствительности, включая предел обнаружения и клиническую эффективность, и большинство тестов ПЦР показывают чувствительность более 95 процентов.

Отрицательный результат теста у пациентов с COVID-19 может объясняться несколькими аспектами, включая отсутствие проверки тестовых наборов в лабораториях, присутствие ингибиторов при экстракции РНК или ПЦР, тип образца и время отбора, метод сбора образцов, транспортировку и условия хранения образцов.

— Вторая волна коронавируса еще не закончилась, но СМИ уже говорят о третьей. Насколько реальны такие предположения?

— На самом деле не имеет значения, называем ли мы это первой, второй или третьей волной. Мы видим, что это одна большая пандемия со снижением или возобновлением заболеваемости в зависимости от действий, предпринимаемых правительствами и отдельными лицами.

Все основные меры общественного здравоохранения и социальные меры должны быть продолжены, в том числе тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости. Если количество случаев снова увеличится, могут потребоваться более жесткие ограничительные меры, адаптированные к местным условиям. Цель состоит в том, чтобы держать распространение под контролем, чтобы кластеры не перерастали в общую передачу. Существует большая разница — в кластерах мы знаем до 95 процентов людей, которые контактировали, и мы можем поместить их в самоизоляцию, тем самым избегая массовых ограничительных мер для всего сообщества, в то время как при общей передаче количество случаев настолько велико, что отслеживание места заражения вирусом очень затруднительно, что обычно требует серьезных ограничительных мер.

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