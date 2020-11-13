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Россиян предупредили о «предельно неблагоприятной» ситуации для путешествий
Фото: mid.ru / МИД РФ

Россиян предупредили о «предельно неблагоприятной» ситуации для путешествий

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Текущая ситуация с коронавирусом в мире — предельно неблагоприятная для организации поездок. В связи с этим рекомендуется очень осторожно подходить к путешествиям, призывает официальный представитель Министерства иностранных дел России.

— В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно-эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, — приводит РИА Новости ее слова.

Она рекомендует тщательно взвешивать риски и не подвергать ни себя, ни своих близких опасности.

Также дипломат отметила, что эпидемиологическая обстановка вряд ли улучшится в ближайшем будущем. Ждать придется как минимум до весны 2021 года, считает Захарова.

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туристические поездкиМария Захаровакоронавирус
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