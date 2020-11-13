Россиян предупредили о «предельно неблагоприятной» ситуации для путешествий

Фото: mid.ru / МИД РФ

Текущая ситуация с коронавирусом в мире — предельно неблагоприятная для организации поездок. В связи с этим рекомендуется очень осторожно подходить к путешествиям, призывает официальный представитель Министерства иностранных дел России.

— В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно-эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, — приводит РИА Новости ее слова.

Она рекомендует тщательно взвешивать риски и не подвергать ни себя, ни своих близких опасности.

Также дипломат отметила, что эпидемиологическая обстановка вряд ли улучшится в ближайшем будущем. Ждать придется как минимум до весны 2021 года, считает Захарова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Переждать пандемию: названы главные направления отдыха на Новый год