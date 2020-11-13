Россиян предупредили о «предельно неблагоприятной» ситуации для путешествий
Текущая ситуация с коронавирусом в мире — предельно неблагоприятная для организации поездок. В связи с этим рекомендуется очень осторожно подходить к путешествиям, призывает официальный представитель Министерства иностранных дел России.
— В связи с предельно неблагоприятной на сегодня санитарно-эпидемической обстановкой в мире вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость тщательно планировать свои поездки за рубеж, — приводит РИА Новости ее слова.
Она рекомендует тщательно взвешивать риски и не подвергать ни себя, ни своих близких опасности.
Также дипломат отметила, что эпидемиологическая обстановка вряд ли улучшится в ближайшем будущем. Ждать придется как минимум до весны 2021 года, считает Захарова.
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