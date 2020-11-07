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Переждать пандемию: названы главные направления отдыха на Новый год
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переждать пандемию: названы главные направления отдыха на Новый год

Руслан Давлетшин

Туризм

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам отмечать Новый год дома или на даче из-за серьезной ситуации с распространением коронавируса. Тем не менее для многих призыв главы ведомства не станет поводом менять планы на праздничные каникулы. «Вечерняя Москва» выяснила особенности путешествий в этом сезоне.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, наибольшим спросом сегодня пользуется внутренний туризм — многие хотят не только отдохнуть, но и получить 20-процентный кешбэк, действующий до 10 января:

— Абсолютное большинство бронирований — это внутренний рынок: либо горнолыжный, либо рекреационный отдых — Сочи, Крым, Минводы. По Сочи, Красной поляне, например, прирост плюс 30 процентов на даты, которые мы называем новогодними каникулами. Народу сейчас более чем достаточно, заполняемость хорошая. Направление довольно востребованное, кто-то и вовсе уезжает на месяц и более, стараясь переждать пандемию.

Несмотря на высокий спрос, цены, по словам Барзыкина, вполне приемлемые, а с учетом кешбэка, действующего на поездки от двух дней, могут оказаться даже ниже прошлогодних:

— Это серьезное подспорье, на 20 процентов можно уменьшить стоимость своего тура. Если едете с детьми, родителями, обращайте внимание на специфику направления и возможные риски. Все нужно изучить, чтобы отдых не стал проблемой. Выбор большой: от своего региона до черноморского побережья. Подмосковье, Северо-Запад. Цены при этом на уровне прошлого года, с учетом возврата они могут быть даже ниже. По стране можно и самостоятельно ездить, но, я думаю, не лишним будет воспользоваться продуктами наших туроператоров с экскурсионной программой.

Переждать пандемию: названы главные направления отдыха на Новый годФото: pixabay.com

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что путешествия в этом году — тема непростая, со своими сложностями и особенностями:

— Все прекрасно понимают, что те обстоятельства, которые мы сегодня имеем, к сожалению, диктуют аккуратное отношение к теме путешествий. Безусловно, тренд останется таким же, как и летом: туристы продолжат ориентироваться на внутренний рынок. Подтверждением этого является та программа, которая реализуется Ростуризмом по поручению правительства — программа кешбэка. Мы видим, что зимой хорошо идет Байкал, новые линии открываются на Шерегеше. Очень популярен Север. Уж не знаю, насколько помогло несчастье, но он достаточно активно развивался в последнее время.

А вот международные туры россияне пытаются бронировать по минимуму — здесь все непредсказуемо, никто не хочет застрять в локдауне в чужой стране.

— Естественно, каких-то серьезных бронирований на сегодняшний день не происходит, — заметил Осауленко. — Мы прекрасно понимаем, что Турция, популярная в августе–октябре, в зимний период не будет пользоваться таким спросом. Что касается остальных направлений, то в первую очередь там, где море, солнце и песок, либо нет пассажирского сообщения, либо страны закрыты в принципе. Я имею в виду Юго-Восточную Азию и страны Карибского бассейна.

Кроме того, по словам Осауленко, если внутренний туризм в этом году стал даже более выгодным из-за программы кешбэка, международные туры выросли в цене на 12–15 процентов.

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