Россиян пригласили с кешбэком отдохнуть в Крыму на Новый год

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Россиян пригласили отдохнуть в Крыму на Новый год с кешбэком. Об этом рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с Nation News.

— Я хочу напомнить, что россияне могут получить кешбэк за отдых в Крыму, благодаря которому они могут значительно сэкономить, в среднем — до 20 тысяч рублей. Тем более что сегодня упрощены условия получения кешбэка, — уточнил Черняк.

Как отметил депутат, российские туристы могут получить кешбэк за отдых осенью и зимой в 62 отелях Крыма, которые вошли в программу. Все отели работают с учетом санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее «Москва 24» сообщила, что все номера в горных отелях в Сочи полностью раскуплены на Новый год. Власти планируют открыть зимний сезон на курорте с 18 декабря.

В России планируется учредить автономную некоммерческую организацию «Развитие туризма», сообщило издание «Взгляд». Новая организация будет заниматься продвижением туризма в стране, руководить ей будет Ростуризм.

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