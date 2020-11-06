Цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились

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Цены на перелеты по России и в открытый для авиасообщения Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января стали на 14-17 процентов дешевле, чем в этот же период 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервисов по продаже авиабилетов.

Так, по данным Tutu.ru, в среднем билет на новогодние праздники туда-обратно обойдется в 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи в прошлом году. Цены упали на все популярные направления, кроме рейса Москва — Симферополь (плюс 1 процент). Больше всего подешевели билеты на рейсы из Москвы в Новосибирск (31 процент), Минеральные Воды (20 процентов), Сочи (9 процентов) и Калининград (2 процента). Снизились цены на рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь (23 процента) и Краснодар (19 процентов). Также упали цены на перелеты из Москвы в Петербург (38 процентов).

OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет в праздники упала с 13,7 тысячи рублей в 2020 году до 11,6 тысячи рублей в 2021 году. Однако отмечается, что спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40 процентов меньше.

По данным Aviasales, средняя стоимость авиабилета в праздничные дни снизилась на 17 процентов, до 10,9 тысячи рублей. Сервис сообщил, что доля продаж билетов на полеты по России увеличилась до 96 процентов.

Цены на железнодорожные билеты подорожали только в Адлер и Тюмень, а цены на поездку в Москву и Санкт-Петербург подешевели на 6-7 процентов.

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