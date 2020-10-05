Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах
Фото: pexels.com / Asad Photo

Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

Юлия Ямпольская

Общество

Россия впервые в истории оказалась лидером по количеству туристов на Мальдивских островах, которые признали самым популярным курортом среди богатых путешественников. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили на портале Ассоциации туроператоров России.

В сентябре 2020 года Мальдивы посетили 2065 россиян. Это оказалось на 388 процентов больше, чем в августе. В списке въездных рынков РФ занимает лидирующую позицию с большим отрывом от остальных стран.

Вторую позицию заняли ОАЭ с 1029 туристами, далее расположились США (935), Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232).

Специалисты отметили, что такое лидерство России уникально, но имеет временный характер. В период до пандемии коронавируса страна обычно занимала пятое или шестое место.

Ранее, по данным российских турагентств, стало известно, что жители страны стали активно покупать авиабилеты с датами вылета в новогодние праздники.

Читайте также: Жителям Подмосковья напомнили о старте второго этапа путешествий с кешбэком

туризмРоссияМальдивы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте