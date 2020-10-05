Россия впервые в истории оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

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Россия впервые в истории оказалась лидером по количеству туристов на Мальдивских островах, которые признали самым популярным курортом среди богатых путешественников. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили на портале Ассоциации туроператоров России.

В сентябре 2020 года Мальдивы посетили 2065 россиян. Это оказалось на 388 процентов больше, чем в августе. В списке въездных рынков РФ занимает лидирующую позицию с большим отрывом от остальных стран.

Вторую позицию заняли ОАЭ с 1029 туристами, далее расположились США (935), Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232).

Специалисты отметили, что такое лидерство России уникально, но имеет временный характер. В период до пандемии коронавируса страна обычно занимала пятое или шестое место.

Ранее, по данным российских турагентств, стало известно, что жители страны стали активно покупать авиабилеты с датами вылета в новогодние праздники.

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