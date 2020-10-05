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Жителям Подмосковья напомнили о старте второго этапа путешествий с кешбэком, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

Путешественники смогут воспользоваться программой с 15 октября по 5 декабря для туров по России.

— Мы убрали требование по минимальной стоимости тура или проживания, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, — уточнила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Новшеством в проекте является и то, что теперь для участия в программе допускаются туры «выходного дня» — поездки от двух ночей. Оплачивать тур необходимо картой «Мир». В течение пяти дней после оплаты на нее вернется кешбэк, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее генеральный директор туристической компании Элеонора Евдокимова в беседе с ФАН рассказала, какие туристические направления ждут российских туристов этой осенью.

— Если вы собираетесь в поездку с детьми — идеально подходит Турция. И более дорогое, люксовое направление — Мальдивы. Температура воздуха и воды здесь вполне позволяет загорать и купаться, — уточнила Евдокимова.

Из направлений по России эксперт советует обратить внимание на базы отдыха в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, на Алтае.

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