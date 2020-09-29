Где россияне собираются встречать Новый год

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россияне начали массово скупать авиабилеты на рейсы в новогодние праздники. «Вечерка» рассказывает, где именно собираются отдыхать соотечественники.

Подготовка к Новому году для заядлых путешественников начинается задолго до часа икс. По данным российских турагентств, активно покупать авиабилеты с датами вылета в новогодние праздники наши соотечественники начали еще летом.

— В июне и июле в два раза, по сравнению с маем, выросло количество проданных авиабилетов на путешествия в новогодние праздники — билеты с датами вылета с 20 декабря по конец января, — рассказал представитель одного из крупных российских сервисов — агрегаторов туров Александр Леонов.

По его словам, в летние месяцы был зафиксирован пиковый спрос на российские направления для путешествий. Среди самых популярных мест, куда россияне отправятся отдыхать на зимних каникулах, — Москва, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, а также ранее не слишком популярная Сибирь (Новосибирск и Новокузнецк).

— Причина востребованности таких необычных маршрутов для зимних путешествий понятна — пандемия коронавируса и туманные перспективы открытия границ, — объяснил Александр Леонов.

Многие россияне отмечают, что плюсы все же есть — благодаря пандемии удастся попутешествовать по родной стране.

— Мы никогда не были в Мурманской области, а сей-час из-за ситуации с коронавирусом решили провести отпуск в Териберке. Невероятная атмосфера, красота. Хотим вернуться сюда под Новый год. Если бы не пандемия, кто знает, побывали бы мы здесь когда-нибудь? — поделилась москвичка Антонина Евсеева.

Впрочем, не обошлось без спроса на зарубежные поездки в Новый год. Так, после снятия основных ограничений и открытия границ количество проданных авиабилетов на рейсы за рубеж только в июле выросло на треть. Здесь в лидерах южные направления, где можно погреться на солнышке: Денпасар (Бали), Пхукет (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Стамбул (Турция). Однако популярным «теплым» новогодним направлениям в этом году серьезную конкуренцию составляют два российских рейса: традиционный для горнолыжного отпуска Москва — Адлер и культурный Москва — Санкт-Петербург. Самые популярные в прошлом году страны для отдыха в Новый год в 2020 году свой статус утратили.

— Германия не попала даже в топ-10. Как и Италия, Испания и Чехия, которые были также традиционно востребованы у путешественников в зимние каникулы, — отметил специалист.

Он добавил, что, несмотря на такой рост востребованности путешествий зимой, в целом спрос на перелеты в Новый год не достиг прошлогоднего уровня.

— Летом 2020 года приобрели в девять раз меньше билетов на все рейсы на новогодние праздники, чем годом ранее, — заключил представитель туристической отрасли.

СПРАВКА

На данный момент туристы из России могут посетить 12 стран. В списке открытых — Белоруссия, Великобритания, Греция, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Хорватия, Черногория, Швейцария.

Летаем больше, тратим меньше

В первые месяцы лета россияне стали тратить на авиабилеты почти на 50 процентов больше, чем еще в мае. Количество транзакций и сумма покупок авиабилетов в июле по сравнению с маем выросли в 4 и 3,5 раза. Основная причина — снятие ограничений в разных регионах России на въезд и пребывание для жителей других регионов.

Лидером среди российских направлений стало Черноморское побережье. При этом затраты россиян на путешествия пока не догнали докризисные показатели. В июле 2019 года путешественники потратили на перелеты на 50 процентов больше, чем в июле этого года, а размер среднего чека ниже прошлогоднего на 33 процента.

Наш юг вне конкуренции

Этим летом крупный российский сервис путешествий запустил интерактивную карту «Куда лететь?». С ее помощью можно узнать доступные для путешествий регионы, страны, а также ограничения, с которыми столкнутся путешественники.

Лидерами по количеству запросов в сервисе на информацию об открытии границ стали москвичи — более 40 процентов поступает от них. На втором месте — жители Санкт-Петербурга (11 процентов), 2,5 процента запросов приходит из Екатеринбурга.

В топ-10 городов, где проживают самые активные путешественники, входят и Краснодар, Новосибирск, Казань, Уфа, Самара и Нижний Новгород.

— Главными направлениями среди российских городов и по запросам, и количеству совершенных путешествий стали Москва, Санкт-Петербург и города Черноморского побережья, — сообщил руководитель популярной тревел-платформы Илья Артеменко.

Так, запрос на билеты в Симферополь вырос в 3,4 раза, в Геленджик — в 3,5 раза, в Адлер — в 2,7 раза, в Анапу — в 2,4 раза. Рывок в рейтинге совершила Казань. Если раньше она едва попадала в первую двадцатку городов, то сейчас занимает 10-е место по доле купленных авиабилетов.

В июне-июле этого года доля российских направлений среди купленных авиабилетов составила почти 99 процентов.

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