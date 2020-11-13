В ВОЗ оценили перспективы прихода в РФ нового коронавируса, обнаруженного у норок в Дании

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На сегодняшний день риск глобального распространения штамма коронавируса, найденного у норок считается низким. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя вероятность того, что новый тип вируса доберется до России.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у норок на многих зверофермах в Дании.

— ВОЗ тесно сотрудничает с датскими властями, нашими сетями экспертов по вирусологии и партнерами для дальнейшего расследования этого события и выполнения рекомендаций для Дании и других стран-производителей норки, — рассказала Вуйнович в интервью «Вечерней Москве».

Она отметила, что ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов COVID-19 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне. Помимо этого, государствам посоветовали усилить надзор за коронавирусом на стыке животных и человека, где выявляются резервуары восприимчивых животных, включая фермы норок.

Напомним, после выявления COVID-19 у норок датское правительство приняло решение об уничтожении всех зверей в стране. По информации датских властей, инфекция распространилась на более чем тысячи норковых фермах в Дании.

Заявление о необходимости массового уничтожения норок — зараженных и здоровых — вызвало резкую критику со стороны представителей данной отрасли и ряда политических сил. 12 ноября стало известно, что датские власти пересмотрели свое решение об уничтожении всей популяции норок на зверофермах.

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