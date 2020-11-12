Власти Дании передумали уничтожать всех норок в стране из-за коронавируса

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Власти Дании пересмотрели свое решение об уничтожении всей популяции норок на зверофермах на фоне опасности передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Об этом сообщил министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен в четверг, 12 ноября.

По его словам, власти делают все для того, чтобы по мере возможности сохранить животных.

— Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест, — передает слова Енсена ТАСС.

Ранее сообщалось, что датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у них коронавируса. По информации властей, инфекция распространилась на более чем тысячи норковых фермах в Дании. Больше всего пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Заявление властей Дании о необходимости массового уничтожения норок — зараженных и здоровых — вызвало резкую критику со стороны представителей данной отрасли и ряда политических сил.

Позже Всемирная организация здравоохранения зафиксировала заражение норок коронавирусом еще в пяти странах — Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

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