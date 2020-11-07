Еще пять стран подтвердили заражение норок коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала заражение норок коронавирусом еще в пяти странах — Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Ранее подобные случаи были отмечены только в Дании.

— На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах, — написано в опубликованном Женевском информационном бюллетене ВОЗ.

Эксперты отметили, что COVID-19 передается в основном между людьми при близком контактировании друг с другом, однако организацией упоминались случаи передачи вируса между людьми и животными. Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены после соответствующих тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. Данные ВОЗ подтвердили, что норки могут заразиться от инфицированных коронавирусом людей, а также служить своеобразным резервуаром для SARS-CoV-2, обмениваясь вирусом друг с другом. Также, по данным ведомства, норки могут стать источником заражения для людей, передает ТАСС.

Напоминаем, что в Дании с июня текущего года было обнаружено 214 случаев заражения COVID-19 людьми непосредственно от норок. В 12 из них, по информации на 5 ноября, речь шла об «уникальной разновидности» вируса.

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