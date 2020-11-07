Грузия вводит комендантский час во всех крупных городах из-за COVID

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Власти Грузии приняли решение ввести ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение во всех крупных городах страны для борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер страны Майя Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что комендантский час начнет действовать с понедельника, 9 ноября. Передвижение будет ограничено в период с 22:00 до 05:00 по местному времени (21:00 до 04:00 мск). Цкитишвили добавила, что это касается как пешеходов, так и автомобилей, передает РИА Новости.

За последние сутки, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии увеличилось на 2859. Также известно о смерти 18 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 54 852 случая заражения инфекцией.

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