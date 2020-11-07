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Вирусолог объяснил, почему опасны норки с мутировавшим коронавирусом
Фото: pixabay.com

Вирусолог объяснил, почему опасны норки с мутировавшим коронавирусом

Рафаэль Залян

Общество

В Дании уничтожат всех норок из-за опасности заражения новым видом коронавируса. У животных обнаружили мутировавший штамм, который снижает способность к образованию антител. Это может стать проблемой при использовании вакцины от COVID-19. Как пояснили в датском правительстве, вирус легко передается от пушного зверя к людям, его выявили уже у 12 человек. Насколько опасен мутировавший коронавирус и нужно ли России избавляться от норок, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у вирусолога.

По словам вирусолога и доктора биологических наук Сергея Нестеренко, вспышка SARS-CoV-2 на зверофермах началась после того, как люди занесли туда вирус, который и стал мутировать.

— Главная опасность не в том, что начнется серьезная эпидемия среди норок, а в том, что мутировавший вариант вируса точно передается от них человеку, — пояснил эксперт.

При таком раскладе существующие на сегодня вакцины могут не справиться с видоизмененным вариантом вируса, предупредил Нестеренко.

— Проблема в Дании ведь началась не вчера, а еще летом. Там сотрудники просто не носили защитные элементы и среди них был больной. Он передал животным COVID-19. После этого началась волна заражения и гибели поголовья, — сказал вирусолог.

Эксперт отметил, что изменившийся вариант вируса заставит ученых создавать новые варианты вакцины, которые будут способны противостоять мутированной версии SARS-CoV-2.

— Что касается нашей страны, в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения норок коронавирусной инфекцией, однако в связи с ростом случаев заражения нам нужно усилить санитарный контроль завозимых в РФ животных из других стран, занимающихся пушной отраслью, — отметил специалист.

По его словам, если в России случится похожая история с норками, то и «нам придется последовать примеру Дании» и уничтожить все поголовье животных, которые могут быть опасны для человека.

Собеседник «ВМ» сообщил, что сейчас в Дании насчитывается более 1100 ферм, на которых находится около 15 миллионов зверьков. В их уничтожении фермерам помогут экстренные службы и вооруженные силы. Владельцам звероферм не разрешили даже оставить отдельных особей для восстановления популяции.

Ранее сообщалось, что коронавирус распространился на 1139 норковых фермах Дании. На данный момент число случаев заражения COVID-19 в этой стране превысило 50 тысяч человек.

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Читайте также: Перевозку норок запретили в Нидерландах после случаев передачи COVID-19 от зверя человеку

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