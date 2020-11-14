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Инфекционист посоветовал молчать в общественных местах из-за угрозы COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Инфекционист посоветовал молчать в общественных местах из-за угрозы COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Из-за распространения COVID-19 в общественных местах лучше не разговаривать без медицинской маски, особенно громко, иначе даже соблюдение социальной дистанции может не спасти от заражения. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Он отметил, что в общественном месте рядом может находиться зараженный коронавирусом. При дыхании он распространяет инфекцию в окружающее пространство, а при разговоре этот эффект усиливается. Поэтому уменьшить потенциальную опасность поможет ношение медицинских масок и молчание.

— Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что громкость голоса и эмоции говорящего напрямую влияют на его заразность. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то доказать, тем больше выделяется вирусных частиц. Поэтому не следует спорить в общественных местах с теми, кто не носит маску. По словам Тимакова, если такой нарушитель «тихо стоит» среди тех, кто использует защитные средства, вреда от него намного меньше, чем если окружающие начнут с ним скандалить.

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