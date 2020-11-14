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Более 67,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 67,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели свыше 67,9 миллиона исследований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 14 ноября.

За сутки на территории РФ провели 601 тысячу тестов. Под наблюдением врачей в стране остаются 452 680 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — 628 136.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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