Компания Moderna оценила эффективность разрабатываемой вакцины от COVID-19

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Американская компания Moderna оценила эффективность разрабатываемой вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказали в пресс-службе компании.

Как уточняется, препарат оказался эффективен на 94,5 процента.

— Moderna объявила, что независимый совет по мониторингу третьей фазы изучения ее возможной вакцины mRNA-1273 против COVID-19 уведомил, что испытания отвечают статистическим критериям, определенным в протоколе изучения эффективности, и эффективность вакцины (составляет — прим. «ВМ») 94,5 процента, — отметили в сообщении.

Представители компании пояснили, что участниками исследования стали 30 тысяч человек.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сравнил вероятную эффективность вакцин компаний BioNTech и Pfizer и компании Moderna. По его словам, препараты будут примерно одинаково эффективны, поскольку в основе их создания лежит общая технология, передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer успешно завершили третий этап клинических испытаний. Эффективность вакцины была видна в 90 процентах случаев. Заявку на регистрацию планируют подать в ноябре.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от Центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Клинические испытания проходит третья вакцина — от Центра Чумакова.

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