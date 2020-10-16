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Третью COVID-вакцину могут запустить в производство в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Третью COVID-вакцину могут запустить в производство в 2021 году

Вероника Кузьминова

Здоровье

Производство третьей вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр имени Чумакова, может начаться в следующем году. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в пятницу, 16 октября.

— Мы должны получить от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться производству. То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство, — цитирует Мантурова РИА Новости.

Глава Минпромторга уточнил, что ему известно о 18 центрах, где разрабатываются вакцины от коронавируса.

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вакцинаДенис Мантуровкоронавирус
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