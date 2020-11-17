Вакцинация от коронавируса препаратом центра «Вектор» будет бесплатной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России вакцинация от коронавируса препаратом, который был разработан центром «Вектор», будет бесплатной. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов во вторник, 17 ноября.

По его словам, никакой коммерческой реализации вакцины здесь быть не может, передает ТАСС.

— Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, она будет бесплатна для граждан РФ, — заявил он на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке», который проходил в онлайн-формате.

Ранее Ринат Максютов рассказал, что центр «Вектор» планирует начать испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на детях в декабре. Также «Вектору» разрешили начать проведение исследования вакцины от коронавируса на пожилых людях.

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