«Следует довести до ума»: иммунолог рассказал о неразумном подходе к созданию вакцин

Фото: sputnikvaccine.com

Разработка новых вакцин от коронавируса векторного или комбинированного типа пока неоправданна, поскольку требует слишком большого количества ресурсов. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Центр «Вектор», ранее создавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», заявил о работе над еще тремя препаратами. На данный момент исследуются пептидная вакцина, рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А, рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

— Не очень понятно, что именно имеется в виду, — заметил Крючков. — Ранее, к примеру, Центр Гамалеи заявил о работе над комбинированной вакциной от гриппа и коронавируса. Это один тип препарата. Существуют еще векторные, когда в один вирус встраивается геном другого возбудителя, на который нужно выработать иммунный ответ. Создание такой вакцины на основе вируса кори действительно возможно. Такой проект уже есть за рубежом, правда, исследователи столкнулись с определенными проблемами.

Работа над любым из двух видов вакцин — новость, конечно, позитивная, однако, по мнению эксперта, для начала следует довести до ума уже существующие препараты. Создание нового средства требует прохождения всех циклов доклинических и клинических исследований, а также огромного количества ресурсов, пояснил Крючков:

— Мне это кажется не очень рациональным. Понимаю, если бы речь шла о новой технологической платформе, дающей преимущество над существующими. Но разрабатывать несколько векторов в параллели на данном этапе просто неразумно. Если же мы говорим о комбинированной вакцине, то для нее тоже пока рано. Работать над ней можно будет только тогда, когда мы получим полностью достоверные данные об эффективности существующего препарата. Понятно, что в данном случае речь идет об удобстве применения, но в ближайшей перспективе это просто не компенсирует затрат. То есть принципиально задумка неплохая, но все зависит от ресурсов.

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Разработка векторных вакцин кажется более перспективной, хоть и не на данный момент, замечает собеседник «ВМ». Исследования в этом направлении, по его словам, ведутся давно:

— Принцип здесь простой: берется относительно безопасный вирус, лишается некоторых свойств, например, способности размножаться и подавлять иммунный ответ, благодаря чему он становится практически полностью безвредным. Далее генетически его изменяем, встраивая в геном нужный возбудитель, в данном случае — s-белок коронавируса. Ну а после вирус, как таран, проходит сквозь клетки нашего организма, заражает их, сталкивается с иммунной системой, и мы получаем требуемый иммунный ответ. В итоге вектор здесь нужен для того, чтобы протащить нужный кусочек гена-возбудителя внутрь клетки и заставить организм среагировать.

Данный метод, по мнению Крючкова, довольно интересен, но мало используется из-за ряда сложностей, с которым столкнулись исследователи, в том числе не всегда удается спрогнозировать свойства вектора:

— Иммунный ответ бывает и на исходный вирус, в который встраивается геном. Это происходит в случае, если организм уже сталкивался, например, с аденовирусом. Тогда иммунная система начинает реагировать молниеносно и блокирует вектор, уничтожает, не давая начать синтезировать белок из кусочка генома. Также вакцины на основе аденовирусов редко, но могут вызывать воспаление ЦНС, негативно влиять на печень. Препараты могут быть и реактогенны, вызывать повышение температуры.

До сегодняшнего дня, как рассказал эксперт, широко применяемых вакцин такого формата не было: ученые создали векторную вакцину от Эболы, но к началу вакцинации болезнь почти исчезла, так что достоверных данных об эффективности разработки получить не удалось. То же произошло с препаратом от вируса МЕРС: вспышка болезни была быстро ликвидирована, и новое средство не успели применить.

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