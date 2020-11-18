Герпес вытесняет COVID-19: врач рассказал о мутациях и неожиданных способах борьбы с коронавирусом

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На свойства COVID-19 могут влиять не только мутации, но и взаимодействие с другими вирусами. К примеру, герпес способен затормаживать течение новой болезни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В 13 регионах России выявлена мутация в S-белке коронавируса. Тем не менее, по словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, это не повлияет на эффективность вакцины. Мутации — нормальное свойство любого вируса, которое исследователи учитывают при создании препаратов. Кроме того, на течение болезни и качество ее лечения влияют, как заметил Кондрахин, не только они.

— Самый очевидный пример постоянно мутирующего вируса — это ВИЧ. Мы знаем о нем очень многое, но до сих пор не можем придумать вакцину, поскольку ВИЧ слишком быстро изменяется. По сути, мутация — естественный биологический процесс. Это эволюция, позволяющая сохранить себя внутри популяции, выжить и приспособиться. Среди бактерий быстрые изменения тоже распространены: все мы знаем об антибиотикорезистентности, когда бактерии привыкают к лекарству и оно становится безвредным для микроорганизмов. Мутации происходят и у человека, только намного медленнее — они больше растянуты во времени. Впрочем, с одним видом мы, к сожалению, сталкиваемся часто. Это онкологические заболевания, когда один из генов меняет структуру и начинается быстрый рост клеток, — объяснил врач.

Коронавирус тоже мутирует, но довольно медленно. По словам медика, несмотря на происходящие изменения, наш иммунитет все еще может блокировать вирус, он остается чувствительным к реакциям организма и погибает:

— Мутации в случае с ковидом происходят медленно, что позволяет нам говорить о том, что уже разработанная вакцина по-прежнему остается эффективной: изменения претерпевают внутренние части вируса, но капсула, белковая структура, на которые и реагирует организм, остаются прежними. Мы, кстати, тоже приспосабливаемся к новому вирусу. Уже есть данные о том, что в каждой стране существуют свои характерные штаммы: у Китая — свой, у Италии — свой и так далее. Впрочем, это никак не влияет на общие прогнозы и лечение.

Также это не отражается и на течении заболевания — коронавирус из Штатов россиянин перенесет не лучше и не хуже отечественного. Тяжесть болезни по-прежнему связывают главным образом с количеством вирусных единиц, а не с мутациями:

— То есть, если человек зайдет в очень инфицированное помещение и заразится там, ковид будет протекать тяжелее, чем если бы на него случайно кашлянули в магазине. Вообще, самое приятное в коронавирусе то, что, несмотря на имеющиеся мутации, он не повышает вирулентность. Например, оспой можно заболеть после единичного контакта, в случае же с ковидом мы видим, что есть люди, вообще не восприимчивые к вирусу. Возможно, он приобретет свойства, которые позволят ему проникать в организм быстрее, однако коронавирус в любом случае не заинтересован в гибели «носителя» или осложнениях, его задача — сохраниться в популяции.

Кондрахин сравнивает ковид с гриппом, склонным к постоянным мутациям. Новые штаммы появляются ежегодно — ученым приходится разрабатывать все новые вакцины, но мы привыкли к этому вирусу и легко с ним уживаемся:

— Вероятно, коронавирус захочет занять такую же нишу. Дело еще и в том, то вирусы взаимодействуют в разных частях организма. Грипп занимает верхние дыхательные пути, дает осложнения на легкие. Коронавирус — сразу поражает легкие, кишечник. Теперь, кстати, появились исследования о том, что, если переболеть похожей инфекцией, организм выработает иммунитет и вероятность заразиться другой окажется ниже. К примеру, у больных герпесом развитие нового коронавируса вообще затормаживается, потому что он вытесняет ковид. Пока эти данные точно не подтверждены, но ясно и так, что вирусы борются за первенство внутри экосистемы. И, возможно, герпес в этом сражении побеждает.

Бежать целовать болячки больных герпесом тем не менее не стоит. Во-первых, данные еще нужно подтвердить, во-вторых, коронавирусом болеют один раз, а герпес остается в организме и рецидивирует. К тому же от ковида герпес защищает только в том случае, если болезнь находится в стадии обострения:

— Откровенно говоря, с герпесом у нас ходят около 80 процентов человек, но особенно он пока никому не помог, потому что защитить он может только при активном течении.

Кондрахин заключил, что, несмотря на ряд мутаций, коронавирус не стал переноситься тяжелее, не появилось новых осложнений, способов передачи. Вирус просто приспосабливается, и вполне возможно, что постоянные изменения приведут к тому, что человечество научится жить с ним так же, как с любыми другими сезонными болезнями.

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