Врач объяснил, помогает ли на самом деле новое средство от коронавируса

Косточка граната может наградить вас растением удивительной красоты. Гранат прорастает довольно быстро, со временем начнет формироваться деревце / Фото: pixabay.com

Закупаться черноплодкой, гранатами и зеленым чаем пока не стоит, несмотря на заверения ученых об их эффективности в борьбе с коронавирусом. Такой совет в разговоре с «Вечерней Москвой» дал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ученые из Медицинского центра Университета Ульма в Германии выяснили, что черноплодка подавляет активность коронавируса на 97 процентов, гранат и зеленый чай — на 80 процентов.

— Подобные исследования проводятся на клеточных культурах, моделях, и, разумеется, никто не сможет вам сказать, какое количество сока необходимо выпить, сколько ягод съесть, чтобы как-то повлиять на вирус. Пока все это находится на уровне чисто экспериментальных данных, — объяснил врач. — Сейчас нужно выяснить, какое именно вещество в этих продуктах воздействует на коронавирус, провести кучу дополнительных исследований и только тогда появится возможность использовать наработанные знания в создании растворов, таблеток. Искомое вещество еще нужно выудить.

Кондрахин напомнил, как в начале пандемии исключительные целебные свойства приписывались сначала лимону, а потом «золотым» стал имбирь — его буквально сметали с прилавков, но очень скоро медики заявили, что на самом деле чудо-продукт никак не влияет на коронавирус.

— Сама идея исследовать доступные продукты на предмет их воздействия на вирус отличная, — заметил врач. — Но хотелось бы понять, как именно проводились исследования, как все это инкубировали, вливали. Ведь если, допустим, взять кислоты, содержащиеся в фруктах, и залить ими живую клетку, то вирус погибнет. Правда, вместе с клеткой. Пока к этому эксперименту есть целый ряд вопросов: на какой стадии болезни помогает сок, в какой концентрации он должен быть. Может, его нужно выпаривать несколько суток, чтобы он превратился в такую ядреную жидкость, но тогда сразу возникают сомнения, а справится ли с этим желудок?

Полезность черноплодки, по мнению медика, может заключаться в повышенном содержании в ней витаминных комплексов, в том числе и витамина С, повышающего активность иммунной системы.

— Как вообще решают, что именно изучить и на чем поставить эксперимент? Берутся похожие данные, полученные при исследовании других заболеваний и веществ, потенциально полезных для лечения. Например, какой-то фрукт показал эффективность в борьбе с гриппом, так почему бы не попробовать изучить его влияние на коронавирус? Так что сама мысль хорошая, в любом случае это расширит нашу базу знаний, — заметил врач.

Кондрахин заключил, что, несмотря на то, что результаты исследования ученых кажутся довольно интересными, скупать чудодейственные продукты пока не стоит. Чтобы подтвердить их эффективность, необходимо провести целый ряд новых экспериментов, выяснить, какое именно вещество воздействует на вирус и какая концентрация необходима для лечения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцинация, локдаун и третья волна. Интервью Мелиты Вуйнович